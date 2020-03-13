Formula 1’e corona virüsü darbesi!

Spor dünyasında birçok organizasyonu etkileyen corona virüsü, Formula 1’i de vurdu. Formula 1’de 2020’nin ilk yarışı olan Melbourne Grand Prix’i, corona virüsü endişesi ile iptal edildi. Avustralya’da koşulacak yarışın iptal kararı, yarışseverlerden özür dilenerek duyuruldu.

Avustralya Grand Prix Şirketi Başkanı Paul Little, kararı düzenlediği basın toplantısında duyurdu. Little, yaptığı açıklamada “Tüm yarışseverlerden özür diliyorum ama insan sağlığı, hem takımlar, hem insanlar hem de toplum için öncelikli olmak zorunda… Bu nedenle Melbourne Grand Prix’ini iptal etmek zorundayız” dedi. FIA da resmi internet sitesinden Formula 1 Melbourne Grand Prix’inin iptal edildiğini duyurdu.

Hatırlanacağı üzere McLaren takımı, çalışanlarından birinin corona virüsü testinin pozitif çıkması nedeniyle, bu karar alınmadan önce Melbourne’de yarışmayacaklarını açıklamıştı.