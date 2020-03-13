Fernando Muslera’dan corona tepkisi!

Galatasaray’ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, corona virüsü nedeniyle spor müsabakalarının seyircisiz oynanacak olmasına Instagram’dan yaptığı yorumla tepki gösterdi.

Galatasaray’ın “Maçlar ertelensin” önerisinin paylaşıldığı Instagram’da fotoğraf altına yorum yapan Muslera, “Her insanın ve futbolcuların sağlığı bir futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün” ifadelerini kullandı.

Ajax’ta kiralık olarak forma giyen Ryan Babel de “Dikkat Galatasaray taraftarı” yorumunu yaptı.

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