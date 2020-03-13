Diego Costa’dan corona virüsü şakası! ‘Sadece kendisi güldü’

Çin’de ortaya çıkan dünya genelinde yaygınlaşan corona virüsü nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Birçok organizasyonun da iptal edilmesine neden olan corona virüsü ile ilgili Utah Jazz’ın basketbolcusu Rudy Gobert’in ardından, benzer bir şaka da Diego Costa yaptı. Oldukça ciddiye alınması gereken bu konu hakkında İspanyol golcünün yaptığı şaka, basın mensuplarının tepkisini çekti.

Anfield Road’da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek çeyrek finale yükselen Atletico Madrid’de karşılaşma sonrası soyunma odasından çıkan Diego Costa, gazetecilerin üzerine doğru öksürdü. Diego Costa’nın corona virüsü ile ilgili yaptığı bu şaka, basın mensupları tarafından komik bulunmadı. Birçok basın mensubu Diego Costa’nın şakasını yersiz bulurken, bazı gazeteciler “Buna sadece kendisi güldü” yorumunu yaptı.

Hatırlanacağı üzere Utah Jazz’da forma giyen Fransız basketbolcu Gobert de bir basın toplantısının ardından ellerini mikrofonlara sürerek, Diego Costa’nın şakasına benzer bir harekette bulunmuştu. Daha sonra Gobert’in corona virüsü testi pozitif çıkmıştı.

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