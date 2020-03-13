Corona virüsü nedeniyle ertelenen ligler ve organizasyonlar!

Çin’de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan, binlerce kişinin ölümüne neden olan Corona virüsü sonrasında birçok ülkede hayat durma noktasına gelirken, spor organizasyonları da birer birer ertelendi. Avrupa’nın 5 büyük liginin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki maçlar da daha sonra açıklanacak bir tarihe ertelendi.

Formula 1’de sezonun ilk yarışı olan Avustralya GP’si ile Bahreyn ve Vietnam yarışları da iptal edildi. ABD’deki tüm branşlardaki maçlar ertelenirken, Boston ve Londra Maratonları da ileri bir tarihte yapılacak.

İşte Corona virüsü nedeniyle ertelenen ve iptal olan organizasyonlar;

İngiltere Premier Lig (4 Nisan’a kadar)

Almanya Bundesliga (2 Nisan’a kadar)

Fransa Ligue 1 (Belirsiz süre)

Serie A (Belirsiz süre)

La Liga (2 hafta maç yok)

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

Formula 1 (Avustralya, Bahreyn ve Vietnam)

MotoGP (ABD, Katar, Tayland ve Arjantin yarışları ertelendi)

Libertadores (Mart ayı boyunca)

Hollanda Eredivisie (31 Mart’a kadar)

Belçika Pro League (3 Nisan’a kadar)

Portekiz Süper Ligi (Belirsiz süre)

NBA (Belirsiz süre)

NCAA (Belirsiz süre)

Euroleague (11 Nisan’a kadar)

EuroCup (Belirsiz süre)

FIBA’ya basketbol ligleri (Belirsiz süre)

MLS (Belirsiz süre)

NHL (Belirsiz süre)

MLB (Belirsiz süre)

ATP (Erkekler Tenisi) (6 hafta ertelendi)

WTA (Kadınlar Tenisi) Charleston Open ve Miami Open ertelendi.

Londra Maratonu (4 Ekim’e ertelendi)

Boston Maratonu (Eylül ayına ertelendi)

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (19-21 Mart 2021’e ertelendi)

FIVB Voleybol Uluslar Ligi (Tokyo 2020 sonrasına ertelendi)