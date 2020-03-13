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Bobby Dixon isyan etti! ‘Türkiye neden ligleri ertelemiyor?’

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Bobby Dixon, Türkiye'de basketbol liglerinin ertelenmesini ile ilgili paylaşımda bulundu.

16:37 -
Haberler Basketbol
Bobby Dixon isyan etti! ‘Türkiye neden ligleri ertelemiyor?’

ING Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko’nun oyun kurucusu Bobby Dixon, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Dixon, Türkiye’de basketbol liglerinin ertelenmesini talep etti. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye bunu yapmayı neden reddediyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez.” ifadelerini kullandı.

Bobby Dixon Corona Fenerbahçe Beko
Son güncelleme: 16:43 13.03.2020