Bobby Dixon isyan etti! ‘Türkiye neden ligleri ertelemiyor?’

ING Basketbol Ligi takımlarından Fenerbahçe Beko’nun oyun kurucusu Bobby Dixon, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.

Dixon, Türkiye’de basketbol liglerinin ertelenmesini talep etti. 36 yaşındaki başarılı oyuncu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyadaki her lige ara verildi, Türkiye bunu yapmayı neden reddediyor? En önemli varlığımız, sağlığımız! Doğru şeyi yapın, risk almaya değmez.” ifadelerini kullandı.

So basically Every basketball league in the world suspended its league but Turkish league refuse to do so? Health is the most important assets we have!! Do the right thing!! The Risk not worth it.

— Bobby Dixon (@BobbyDixon20) March 13, 2020