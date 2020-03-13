Beşiktaş’tan Galatasaray’a gönderme!

Süper Lig’in 26. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi, corona virüsü nedeniyle tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada başta derbi olmak üzere tüm maçların seyircisiz oynanması gerektiği yönünde görüşler paylaşılırken, ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından Nisan ayı sonun kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağı açıklandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ilk olarak maçın seyircili oynanmasında bir sakınca olmadığını, stadın dezenfekte edildiğini belirtti. Ancak dün akşam saatlerinde alınan seyircisiz kararından sonra Galatasaray Kulübü bugün açıklama yaparak ligin ertelenmesi için çağrıda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması üzerine Beşiktaş Kulübü resmi Twitter hesabından ezeli rakibine göndermede bulundu. Paylaşımda, “Tutarlı. Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu, insicamlı” ifadeleri yer aldı.

CENGİZ: BEŞİKTAŞLI KARDEŞLERİMİZ RAHATLIKLA GELEBİLİR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün GSYİAD ile yapılan işbirliği anlaşmasının basın toplantısında Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak seyircili oynanmasında bir sakınca görmediğini belirterek, “Devletin bütün söylemlerini harfiyen uyulması gerek. Sağlık Bakanlığı çok güzel açıkladı. Doktorlar, bilim insanları çok güzel açıkladı. Onların bütün yönergelerine uymalıyız, önlem olarak. Fakat panik yapmamalıyız. Maçla ilgili zaten kendi imkanlarımızla yapacaktık. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün stadı kapalı ve açık alanları dezenfekte edecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada mücadele hakça olsun. Hiçbir hakem müdahalesi lehimize ve aleyhimize olmasın. Dostça bir mücadele olsun” ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY’DAN ERTELEME ÇAĞRISI

Galatasaray, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan seyircisiz oynama kararı üzerine bugün, “Liglerin seyircisiz oynanması yerine ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu devletimizin dikkatine arz ederiz” şeklinde bir talepte bulundu.