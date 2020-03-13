Ankaragücü Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Sedat Ağçay’dan kötü haber!

Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında korku dolu anlar yaşandı. Ev sahibi takımın kaptanı Sedat Ağçay, Rizesporlu Diomande’den kasti olmadan kafa darbesi aldı. Elmacık kemiğine aldığı sert darbe sonrasında kendisini yere bırakan Sedat, sahada tedavi gördükten sonra destekle birlikte ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Yayıncı kuruluştan Sedat Ağçay’ın durumunun iyi ve bilince yerinde olduğu bilgisi geçildi.

Müsabakanın ardından ise Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Akçay, “Sedat Ağçay’ın kırığı olduğu bilgisi geldi. Yine de MR’a bakmamız lazım. Açıklamaların ardından ben de hastaneye yanına gideceğim” ifadelerini kullandı.

İlerleyen saatlerde kulüpten yapılan resmi açıklamada Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu belirtildi. Gece tedbir amaçlı 0larak hastanede gözlem altında tutulan Sedat Ağçay’ın 14 Mart günü ameliyata alınacağı açıklandı.