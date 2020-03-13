MAÇ SONUCU | Ankaragücü 2-1 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 26. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak ligde kalma yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde 3 haftadır puan alamayan Ankara temsilcisi, rakibi karşısında 5 dakikada iki gol buldu. İlk gol Çaykur Rizesporlu stoper Burak’ın kendi kalesine gönderdiği topla geldi: 1-0. Dakikalar 22’yi gösterdiğinde ise Gerson Rodrigues Lukasik’in asistinde Ankaragücü’nü 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Çaykur Rizespor farkı azaltma çabalarına ilk yarının son dakikalarında ulaştı. Garmash’ın golüyle soyunma odasına umutla giden Karadeniz ekibi, ikinci yarıda aradığı golü bulamayınca sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

Çaykur Rizespor’da Moroziuk duraklama dakikalarında gördüğü iki sarı kart nedeniyle takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 23 puanla 17. sırada haftayı tamamladı. 1 maçı eksik olan Rizespor da 25 puanla 15. sırada yer aldı.

Ankaragücü ligin 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise 17 Mart Salı günü Göztepe ile deplasmanda erteleme maçına çıkacak. Karadeniz temsilcisi 22 Mart Pazar günü ise sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

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Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Scarione dk. 67), Rodrigues, Michalak (Saba dk. 75), Orgill (İlhan Parlak dk. 86)

Yedekler: Korcan Çelikay, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Orkan Çınar, Cebrail Karayel, Aydın Karabulut, Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 71), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Tunay Torun dk. 56), Diomande, Boldrin, Garmash (Sasse dk. 81), Samudio, Skoda

Yedekler: Oğulcan Çağlayan, Alberk Koç, Vetrih, Fernandes, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı, Boriachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Burak Albayrak (dk. 17 k.k.), Rodrigues (dk. 22) (MKE Ankaragücü), Garmash (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: Moroziuk (dk. 90+5) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Michalak, Kulusic (MKE Ankaragücü), Diomande (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lukasik'in vuruşu baraja çarparak az farkla kornere çıktı.

15. dakikada Atilla Turan'nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Orgill'in kafa vuruşunu kaleci Gökhan Akkan zorlukla kurtardı.

17. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Çaykur Rizespor futbolcusu Burak Albayrak'ın kendi kalesine yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Lukasik pas şut karışımı vuruşunda topu önünde bulan Rodrigues meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0

45+1. dakikada Samudio'nun indirdiği topa dokunan Garmash topu filelerle buluşturdu. 2-1

54. dakikada Boldrin'in ortasında topa iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

73. dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Friedrich son anda kurtardı.

81. dakikada Atilla Turan'ın kullandığı kornerde Pazdan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

83. dakikada Kitsou'nun ortasında Rodrigues müsait durumda topa düzgün vuramadı.