Almanya ve Portekiz’de maçlar şifresiz! Süper Lig maçları şifresiz yayınlanacak mı?

Virüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak Almanya Ligi ve Portekiz Ligi için ülkelerin yayıncı kuruluşları, maçları şifresiz yayınlama kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de de maçların seyircisiz oynanması yönünde karar alınmıştı. Maçları tribünde izleyemeyecek futbol severler, maç izlemek için kafelere gitmekten de endişe ediyor.

TÜRKİYE’DE SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ OLACAK MI?

Şu an bein sports cephesinden maçların şifresiz bir şekilde yayınlanmasıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Durumu hakkında bilgilendirme yapması beklenen beIN Sports’ın kararını bu açıklama ile duyurması bekleniyor.

ALMANYA VE PORTEKİZ LİGİ ŞİFRESİZ

Portekiz’de ligin yayıncısı Sport TV, 2 hafta; Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Sport TV, kararın gerekçesi olarak, “İnsanların evlerinde, karantina altında, aileleriyle birlikte içeriklere rahatça ulaşmasını sağlamak için böyle bir karar aldık.” ifadelerini kullandı.