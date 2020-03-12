VakıfBank üst üste sekizinci kez yarı finalde

Avrupa’nın en büyük kupasında dört kez şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Dinamo Moskova’yı rövanşta da 25-13, 25-18 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yenerek üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, set boyunca üstünlüğünü korudu ve ilk seti 25-13 almayı başardı. İlk setteki hücum performansını ikinci sete de taşıyan sarı-siyahlılar, seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 150’nci galibiyet

Rus ekibine üçüncü sette de şans tanımayan VakıfBank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak üst üste sekizinci kez yarı finale yükseldi. Dinamo Moskova önünde CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki 205’inci maçına çıkan sarı-siyahlılar, 150’nci galibiyetini elde etti. Maçın en değerli oyuncusu (MVP) VakıfBank’ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic seçildi. Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet-Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

VAKIFBANK: Milena 11, Maja 2, Gabi 5, Zehra 3, Haak 17, Michelle 10, Gizem (L), Pınar (L), Kübra 2, Cansu 1, Ebrar 2, Meliha 1, Gözde 1, Melis

DİNAMO MOSKOVA: Shcherban 5, Fetisova 4, Goncharova 9, Krotkova 6, Efimova 2, Carlini 1, Talysheva (L), Chaplina 7, Babeshina 1

SETLER: 25-13, 25-18, 25-15

SÜRE: 58 dakika (17′, 21′, 20′)