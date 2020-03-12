SON DAKİKA Real Madrid’den corona virüsü nedeniyle karantina kararı

Dünyada gerçekleşen corona virüsü salgını sonrası spor dünyasından birçok isim virüsten etkilenirken son haber dünya devi Real Madrid’den geldi. Real Madrid, basketbol ve futbol kulüplerini karantinaya aldı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre her iki takımın kullandığı tesisleri kullanıma kapatan Real Madrid, basketbol ve futbol takımlarının faaliyetlerini durdurdu. Kararın, bir basketbolcunun corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından alındığı belirtildi. Basketbolcunun ismi ise açıklanmadı.

Real Madrid Kulübü, basketbolcuları ve futbolcuları gözlem altına aldı. Real Madrid ayrıca antrenman tesislerindeki tüm çalışanları da evlerine gönderdi. Real Madrid Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Basketbol takımımızda bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıkmıştır. Aynı yerde çalışıldığı için basketbol ve futbol takımlarının karantinaya alınması önerildi. Tüm Real Madrid personelinin de karantinaya alınması tavsiye edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İspanya Futbol Federasyonu, La Liga yönetimi ve futbolcular birliği de yaptığı toplantı sonrası, liglerin iki hafta boyunca askıya alınmasına karar verdi.

Daha önce de İtalyan devleri Inter ve Juventus da tüm spor faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Juventus’un savunma oyuncusu Daniele Rugani’nin corona virüsü testlerinin pozistif çıktığı duyurulmuştu.

Öte yandan İspanya’daki corona virüsü vakalarının yarısının yaşandığı Madrid’de okullar 25 Mart’a kadar tatil edildi.