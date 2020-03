Son dakika | NBA’de sezonu durdurma kararı! Rudy Gobert’te corona tespit edildi…

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü NBA'e de adımı attı… NBA’de sezonu durdurma kararı alındı!

NBA’den dün gece üst üste şok haberler geldi… Oklahoma City-Utah Jazz maçının başlamasına kısa bir süre kala maçın hakemleri bir araya gelerek oyuncuları soyunma odasına gönderdi. NBA’den gelen kararla birlikte maçın ertelendiği duyuruldu.

NBA’den yapılan yazılı açıklamada Utah Jazz‘ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

Rudy Gobert'e korona virüs teşhisi konulmasıyla birlikte hemen Oklahoma City Thunder ve Utah Jazz oyuncuları, teknik ekipleri, basın mensupları karantina altına alınırken NBA yönetimi de ligin devam etmemesi yönünde karar aldı.

Rudy Gobert geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında önünde bulunan tüm mikrofonlara dokunarak basın mensuplarıyla şakalaşmıştı.

On Monday, Rudy Gobert made a point of touching all the microphones and recorders at his media availability. Tonight, he tested positive for COVID-19.

— theScore (@theScore) March 12, 2020