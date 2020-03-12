Son dakika | Anadolu Efes kampı iptal etti! Euroleague’de karar bekleniyor…

Euroleague yönetimi corona virüsü salgını nedeniyle liglerin durdurulma kararını değerlendiriyor. Anadolu Efes bu akşam oynanacak Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine gönderdi.

Corona virüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor… NBA’in askıya alınma kararının ardından gözler Euroleague’e çevildi.

Yoğun fiksür ve dolayısıyla seyehat sıklığından dolayı koronavirüs için “potansiyel tehlike” olan EuroLeague takımlarının “ligi durdurma” taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan EuroLeague yönetimi, nihai kararını bugün içerisinde açıklayacak. Tüm kulüp yöneticileri ve profesyonelleriyle görüşme halinde olan EuroLeague yönetimi bugünkü toplantının ardından resmi olarak ligleri durdurma kararı aldığını açıklayacak ve yeni bir takvim belirleyecek.

‘KARARI DEĞERLENDİRİYORUZ’

THY EuroLeagu’den yapılan açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle sezonun askıya alınabileceği açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Tüm maçları durdurma kararını değerlendiriyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

ANADOLU EFES KAMPI İPTAL ETTİ

Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı. Öte yandan Bu sezon THY EuroLeague’de Final Four’a ev sahipliği yapacak olan Lanxess Arena’da yapılacak tüm organizasyonlar, “koronavirüs tehlikesi nedeniyle” 11 Nisan’a kadar iptal edildi.

NBA ASKIYA ALINMIŞTI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı. NBA’den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert’da koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

FIBA ORGANİZASYONLARINI İPTAL ETTİ

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 13 Mart itibariyle tüm organizasyonların askıya alındığını açıkladı. Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını dolayısıyla birçok spor organizasyonu askıya alınırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu’ndan da (FIBA) bir açıklama geldi. FIBA yaptığı açıklamada 13 Mart'tan itibaren geçerli olacak şekilde, Kadınlar EuroLeague, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup gibi organizasyonları durdurduğunu açıkladı.