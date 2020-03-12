SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar’dan seyircili derbiye tepki

Seyircili oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili alınan kararın yankıları sürüyor.

16:35 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar’dan seyircili derbiye tepki

TFF Başkanı Nihat Özdemir Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını ve dev müsabakanın seyircili bir şekilde oynanacağını belirtmişti.

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile durumla ilgili yorumunu dile getirdi.

Urgancılar, “TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, aileleri de yanlarında olduğu halde başta ‘derby' olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok organizasyon dünya genelinde askıya alınıyor.

İLGİLİ HABER TFF: Gerekli tüm önlemleri aldık... Derbi seyircili TFF: Gerekli tüm önlemleri aldık... Derbi seyircili

beşiktaş Corona galatasaray Mesut Urgancılar süper lig
Son güncelleme: 16:48 12.03.2020