Beşiktaş Genel Sekreteri Mesut Urgancılar’dan seyircili derbiye tepki

TFF Başkanı Nihat Özdemir Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını ve dev müsabakanın seyircili bir şekilde oynanacağını belirtmişti.

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile durumla ilgili yorumunu dile getirdi.

Urgancılar, “TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, aileleri de yanlarında olduğu halde başta ‘derby' olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, aileleri de yanlarında olduğu halde başta ‘derby' olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum — Mesut URGANCILAR (@MesutURGANCILAR) March 12, 2020

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok organizasyon dünya genelinde askıya alınıyor.

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