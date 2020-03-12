Sadettin Saran’dan Ali Koç’a destek mesajı!

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu’nun düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katıldı ve Fenerbahçe gündemine de dair açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere girişimcilik ve kariyer tavsiyelerinde bulunan Saran, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a da destek mesajı gönderdi.

Saran, “Başkan Ali Koç, iyi niyetle çalışıyor. Camia ona karşı sabırlı olmalı ve ona destek vermeli. Hatalarından ders çıkaracaktır ve seneye Fenerbahçe için daha iyi bir sezon olacaktır. Ben olağanüstü kongrelere karşıyım. Gelecekte ne olur bilinmez ama gün, destek olma günüdür” ifadelerini kullandı.