Premier Lig takımı Leicester City’de corona virüsü karantinası

İngiltere Premier Lig’de Leicester City’li 3 oyuncunun corona virüsü semptomları göstermesi sebebiyle takımdan uzak tutulduğu ve karantina altına alındığı açıkladığı.

Asked about the effect COVID-19 (coronavirus) may have on football, Rodgers said: “Of course, from a football perspective, it would be a shame, but the public's health is the most important aspect in all of this.” — Leicester City (@LCFC) March 12, 2020

Takımın teknik direktörü Brendan Rodgers‘ın yaptığı açıklamada oyuncuların henüz teste sokulmadığı ve karantinada tutulduğunu belirtti. Protokollerin takip edildiğinin altına çizen ünlü teknik direktör, futbol açısından üzücü gözükse de insan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Gün içerisinde İngiliz basını Premier Lig’den bir takımın birkaç oyuncusunu karantinaya aldığını belirtmiş ancak takımın adı açıklanmamıştı. Brendan Rodgers‘ın açıklamasına karşın oyuncuların kim olduğu henüz bilinmiyor.