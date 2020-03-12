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Sözcü

Premier Lig takımı Leicester City’de corona virüsü karantinası

Premier Lig'de corona virüsü sebebiyle karantina tedbiri alan ilk takım Leicester City oldu.

SKOR DIŞ HABER
17:19 -
Haberler Futbol
Premier Lig takımı Leicester City’de corona virüsü karantinası

İngiltere Premier Lig’de Leicester City’li 3 oyuncunun corona virüsü semptomları göstermesi sebebiyle takımdan uzak tutulduğu ve karantina altına alındığı açıkladığı.

Takımın teknik direktörü Brendan Rodgers‘ın yaptığı açıklamada oyuncuların henüz teste sokulmadığı ve karantinada tutulduğunu belirtti. Protokollerin takip edildiğinin altına çizen ünlü teknik direktör, futbol açısından üzücü gözükse de insan sağlığının her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Gün içerisinde İngiliz basını Premier Lig’den bir takımın birkaç oyuncusunu karantinaya aldığını belirtmiş ancak takımın adı açıklanmamıştı. Brendan Rodgers‘ın açıklamasına karşın oyuncuların kim olduğu henüz bilinmiyor.

Brendan Rodgers Corona ingiltere premier lig Leicester City
Son güncelleme: 17:22 12.03.2020