PFDK’dan 10 Süper Lig ekibine ceza yağdı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) birçok kulübe ceza verdi.

PFDK’dan yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.03.2020 tarih ve 59 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü kaleci antrenörü METİN MERT’in, 09.03.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 08.03.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, stadyuma yaklaşık 4750 seyircinin bilet yerine başka bir belgeyle alınması nedeniyle FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, müsabaka öncesi TFF uyarı anonsunun yapılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.’nin, 08.03.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 06.03.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, SPOR TOTO KUZEY ALT 107, 108, DOĞU ÜST 415, 416, BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116, ŞEREF BEY BATI ALT 103, DENİZBANK GÜNEY ALT 121, 122, DENİZBANK GÜNEY ÜST 422, 423 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, Sportif Ekipman Talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 06.03.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 08.03.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 07.03.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü idarecisi ERDAL GÜNDÜZ’ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü idarecisi AHMET TOPDAĞ’ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü idarecisi BURAK ÇAKIR’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin, 07.03.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT D, F, G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 07.03.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN’ın, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 75.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU’nun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 07.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/4. maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 07.03.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu SPOR TOTO TRİBÜNÜ F ve N blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜNÜ E, MİGROS TRİBÜNÜ L ve M, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜNÜ D ve ÜST C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 07.03.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ MİGROS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”