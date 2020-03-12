Oğuz Ceylan’a Milli Takım’dan telefon

Süper Lig’in 26´ncı haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK, çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesinde kırmızı-siyahlı ekibin 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

`AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUM´

Her futbolcu gibi kendisinin de ay-yıldızlı formayı giyme hayalinin olduğunu ve geçtiğimiz günlerde yetkililerden milli takım için telefon geldiğini açıklayan Ceylan, “Her futbolcu gibi benim de milli takım hedefim ve hayalim var. Bunun için mücadele ediyorum. Olursa çok iyi olur ve onurla gider görevimi yaparım. Bununla ilgili milli takımdan bir telefon da geldi zaten. Ne olur bilmiyorum ama inşallah olur ve kadroya girerim. Ben ona hazır olmaya çalışıyorum. Her futbolcu gibi benim de eksikliklerim var. Bunları gidermek için çalışıyorum. Forma şansı gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğime inanıyorum. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi güçlü takımlarla oynadık. Bu maçlarda çok iyi futbol oynadık. Bundan sonra da rakip ayırt etmeden aynı mücadeleyi göstermeye devam edeceğiz. O nedenle iyi oynamaya devam edersek Alanya deplasmanından da puan ya da puanlarla dönebiliriz. Şuan için her şey iyi gidiyor ve umarım böyle gitmeye devam eder” ifadelerini kullandı.