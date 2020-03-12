MLS corona virüsü sebebiyle askıya alındı

Amerikan Futbol Ligi, yani MLS, corona virüsü sebebiyle 30 gün süreyle askıya alındı. Amerika’da daha önce gün içerisinde NBA’in askıya alındığı açıklanmıştı.

Major League Soccer is the latest league to suspend operations due to coronavirus. The league will shut down for 30 days. pic.twitter.com/inIP293vCj — NBC Sports (@NBCSports) March 12, 2020

Yapılan açıklamada ligin aranın ardından devam etmesinin öngörüldüğü ancak salgın hastalığın seyreni göre adımların atılacağı belirtildi.

Amerika’daki profesyonel spor liglerinden askıya alınan ikincisi MLS oldu. NBA’de Utah Jazz oyuncuları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell’da corona virüsü tespit edilmesinin ardından tüm lig askıya alınmıştı. Daha önce üniversiteler arasında oynanan NCAA’de kadın ve erkek basketbol maçları süresiz ertelenmişti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından aktif olarak sezonu devam eden MLB (beyzbol) ve NHL’in (buz hokeyi) de askıya alınması bekleniyor.

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