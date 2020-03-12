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Sözcü

MLS corona virüsü sebebiyle askıya alındı

Corona virüsün Amerika'daki yayılma hızının artması ve NBA'in askıya alınmasının ardından MLS de aykıya alındı.

SKOR DIŞ HABER
18:50 -
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MLS corona virüsü sebebiyle askıya alındı

Amerikan Futbol Ligi, yani MLS, corona virüsü sebebiyle 30 gün süreyle askıya alındı. Amerika’da daha önce gün içerisinde NBA’in askıya alındığı açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada ligin aranın ardından devam etmesinin öngörüldüğü ancak salgın hastalığın seyreni göre adımların atılacağı belirtildi.

Amerika’daki profesyonel spor liglerinden askıya alınan ikincisi MLS oldu. NBA’de Utah Jazz oyuncuları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell’da corona virüsü tespit edilmesinin ardından tüm lig askıya alınmıştı. Daha önce üniversiteler arasında oynanan NCAA’de kadın ve erkek basketbol maçları süresiz ertelenmişti.

Yaşanan son gelişmelerin ardından aktif olarak sezonu devam eden MLB (beyzbol) ve NHL’in (buz hokeyi) de askıya alınması bekleniyor.

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Son güncelleme: 18:57 12.03.2020