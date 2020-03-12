McLaren corona virüsü sebebiyle Formula 1 yarışından çekildi

McLaren takımı bu hafta sonu Avustralya’da başlayacak Formula 1 sezonundan corona virüsü sebebiyle çekildiğini açıkladı. Takımdan yapılan açıklamada bir McLaren çalışanının corona virüse yakalandığı ve tedavisine Avustralya’da başlandığı açıklandı.

McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev — McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020

Açıklamada bahsedilen çalışanın karantinaya alındığı ve yerel güçlerle protokollerin takip edildiği de belirtildi. Takım sorumlusu Zak Brown, durumla ilgili alınan kararın Formula 1 yönetimine iletildiğini ve kararın tüm takımların sağlığının düşünülerek alındığını belirtti.

Formula 1 sezonu yarın antrenman turlarıyla Avustralya’da başlayacak.