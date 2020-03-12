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McLaren corona virüsü sebebiyle Formula 1 yarışından çekildi

Yarın Avustralya'da başlayacak Formula 1 sezonunda, McLaren ekibinden bir çalışanlarının corona virüsü taşıması sebebiyle İngiliz ekip yarıştan çekildiğini açıkladı.

SKOR DIŞ HABER
15:02 -
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McLaren corona virüsü sebebiyle Formula 1 yarışından çekildi

McLaren takımı bu hafta sonu Avustralya’da başlayacak Formula 1 sezonundan corona virüsü sebebiyle çekildiğini açıkladı. Takımdan yapılan açıklamada bir McLaren çalışanının corona virüse yakalandığı ve tedavisine Avustralya’da başlandığı açıklandı.

Açıklamada bahsedilen çalışanın karantinaya alındığı ve yerel güçlerle protokollerin takip edildiği de belirtildi. Takım sorumlusu Zak Brown, durumla ilgili alınan kararın Formula 1 yönetimine iletildiğini ve kararın tüm takımların sağlığının düşünülerek alındığını belirtti.

Formula 1 sezonu yarın antrenman turlarıyla Avustralya’da başlayacak.

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Son güncelleme: 15:54 12.03.2020