MAÇ SONUCU | Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor

TFF 1. Lig’in 27. haftasında Osmanlıspor FK, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 23 puanla 16. sırada, konuk takım ise 17 puanla sona sırada yer aldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora Özkara

Osmanlıspor FK: Mele, Halil İbrahim Esen, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk, Blagojevic, Todorovic, Tamer Aşık (Oğuz Yıldırım dk. 78), Beykan Şimşek, Okan Deniz (Barış Zeren dk. 46, Batuhan Yılmaz dk. 69), Mertan Caner Öztürk

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Mevlüt Çelik, Mehmet Fevzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Mete Kaan Demir (Tolga Yakut dk. 84), Alperen Kocabaş, Kıvanç Karakaş (Erdal Akdarı dk. 90+1), Metehan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Hasan Uyğur dk. 70)

Yedekler: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Doğukan Ünal, Berkay Tanır,

Teknik Direktör: Mustafa Özer

Goller: Mete Kaan Demir (dk. 38) (Eskişehirspor), Batuhan Yılmaz (dk. 90+3) (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor FK), İbrahim Halil Öner, Mehmet Özcan (Eskişehirspor)