MAÇ SONUCU | LASK Linz 0-5 Manchester United

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda LASK Linz ile Manchester United ilk maçta karşı karşıya geldi. Linzer Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 5-0 kazanmayı başardı.
Ülke puanı sıralamasında en büyük rakibimiz olan Avusturya’nın temsilcisi Linz, Manchester United kalesine 90 dakika boyunca isabetli şut çekemedi.
Manchester United’a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ighalo, 58’de James, 82. dakikada Mata, 90’da Greenwood ve 90+3. dakikada Pereira kaydetti.
Eğer corona virüsü nedeniyle ertelenmezse iki takım rövanş maçında 19 Mart Perşembe günü karşılaşacak.