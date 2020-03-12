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Liverpool Atletico Madrid maç özeti! Son şampiyon 120. dakikada elendi…

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında son şampiyon Liverpool, Atletico Madrid'i ağırladı. Liverpool erken bulduğu golle öne geçerken maçın devamında işler istediği gibi gitmedi. İşte 5 golün olduğu ve uzatmalarda gülen tarafın belirlendiği Liverpool Atletico Madrid maç özeti...

08:03 -
Haberler Futbol
Liverpool Atletico Madrid maç özeti! Son şampiyon 120. dakikada elendi…

Liverpool Atletico Madrid maçı nefes kesti. Maça çok hızlı giren Liverpool, 43. dakikada Wijnaldum’un golüyle devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda maçı tek kaleye çeviren Jurgen Klopp’un öğrencileri, kaleci Oblak’ı geçemeyince maç uzatmalara gitti. İşte maçın özeti ve detaylar…

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları

MAÇ DETAYLARI

Normal sürede Wijnaldum'un 43'teki golüyle 1-0 kazanan Liverpool, eşleşmeyi uzatma bölümüne taşıdı. 94'te Firmino ile skor 2-0 oldu ancak 97'de ve 105+1'de Llorente sahneye çıktı ve Atletico Madrid şok gollerle turu geçen ekip oldu. 120+1'de ise Morata sahneye çıktı ve adeta fişi çekti.