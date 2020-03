Klopp’tan Liverpool taraftarlarına corona tepkisi! ‘Elinizi çekin aptallar’

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool, ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid’e uzatmalarda da 3-2 yenilerek elendi. Karşılaşma öncesi Liverpool’a destek vermek için tribünleri dolduran İngiliz taraftarlar, karşılaşma öncesi Jurgen KIopp’un sinirlerini bozdu. Beşlik çakmak için tribünden uzanan elleri gören Jurgen Klopp, corona virüsünü hatırlatarak “Ellerinizi çekin aptallar” dedi.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys pic.twitter.com/UNwfQTC9oz

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020