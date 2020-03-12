Galatasaray istedi, İBB harekete geçti

Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç öncesi Türk Telekom Stadyumu’nda corona virüsü önlemi alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ungun, Galatasaray’ın talebi üzerine stadyumun temizleneceğini duyurdu.

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Galatasaray Spor Kulübü’nün talebi üzerine bu pazar günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin tüm kapalı alanları, cumartesi günü İBB Hijyen ekiplerince dezenfekte edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

İşte Murat Ongun’un Twitter hesabından yaptığı paylaşım: