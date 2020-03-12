Edin Visca gollerine Avrupa’da da devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren gol 88. dakikada Edin Visca'dan geldi.

Penaltı golüyle takımını rövanş için avantajlı duruma getiren Visca, Avrupa'daki gol sayısını 13'e çıkardı. Bu alanda takımının en skorer ismi olan Boşnak oyuncuyu 3’er golü bulunan Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2’şer golle de İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip ediyor.

Başakşehir’in diğer 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imzası bulunuyor.

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