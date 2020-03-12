Corona virüsü testi pozitif çıkan Daniele Rugani ilk kez konuştu

İtalyan devi Juventus ve İtalya Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Daniele Rugani, corona virüsü testinin pozitif çıkması ile ilgili konuştu. Durumu için endişelenen herkese haber vermek istediğini belirten Rugani, gayet iyi olduğunu açıkladı.

Sosyal medyadan takipçilerine seslenen Rugani “Haberleri okuyup, benim durumumu merak eden herkese haber vermek istiyorum. Oldukça iyiyim… Hastanede benimle ilgilenen ve bu acil duruma müdahale eden hemşire ve doktorlara çok teşekkür ederim. Lütfen herkes kurallara uysun… Corona virüsü ayrım yapmıyor. Hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için bunu yapalım” ifadelerini kullandı.

Empoli'den Juventus'a 1 Şubat 2015 tarihinde 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Daniele Rugani, siyah-beyazlı takımın formasını 94 kez giydi. Daniele Rugani, İtalya Milli Takımı formasını da 7 kez terletti.