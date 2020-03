Corona teşhisi konulan Gobert, tüm mikrofonlara dokunup hastalıkla dalga geçmişti!

NBA'den yapılan açıklamada Utah Jazz‘ın Fransız yıldızı Rudy Gobert’e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi. Test sonucu Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder maçı başlamak üzereyken açıklandı. Karşılaşma iptal edildi. NBA daha sonrasında normal sezon maçlarının askıya alındığını duyurdu.

Rudy Gobert pazartesi günü yapılan basın toplantısının sonunda Corona virüsünü ‘tiye almak için’ basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunmuştu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmeden Gobert’de Corona virüsünün pozitif çıkması spor dünyasının gündemine oturdu.

Gobert sosyal medyada hem hastalığı ciddiye almadığı hem de kayıt cihazlarına dokunarak cihazların sahiplerini riske attığı için ağır sözlerle eleştirildi.

Here's Rudy Gobert touching a bunch of reporters' audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW

