Corona teşhisi konulan Gobert, tüm mikrofonlara dokunup hastalıkla dalga geçmişti!

NBA'den yapılan açıklamada Utah Jazz‘ın Fransız yıldızı Rudy Gobert’e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı ve tüm maçların ikinci bir bildirime kadar askıya alındığı bildirildi. Test sonucu Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder maçı başlamak üzereyken açıklandı. Karşılaşma iptal edildi. NBA daha sonrasında normal sezon maçlarının askıya alındığını duyurdu.

Rudy Gobert pazartesi günü yapılan basın toplantısının sonunda Corona virüsünü ‘tiye almak için’ basın toplantısındaki tüm mikrofon, telefon ve kayıt cihazlarına dokunmuştu. Bu olayın üzerinden 3 gün geçmeden Gobert’de Corona virüsünün pozitif çıkması spor dünyasının gündemine oturdu.

Gobert sosyal medyada hem hastalığı ciddiye almadığı hem de kayıt cihazlarına dokunarak cihazların sahiplerini riske attığı için ağır sözlerle eleştirildi.

Here's Rudy Gobert touching a bunch of reporters' audio equipment 2 days ago. Today, he tested positive for coronavirus. pic.twitter.com/Z3Lw1yfCfW — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 12, 2020

– Gobert Corona tedbirleriyle dalga geçmek için tüm mikrofonlara dokundu. Bugün testi poizitif çıktı. Merak ediyorum mikrofonlarla virüsü yaydı mı? Sorumsuz aptal.

– Asıl soru şu: NBA’in içinde kaç çalışan, gazeteci o mkikrofonlara dokunduktan sonra Corona kaptı?

– Şimdi çok kötü hissediyor olmalı. Eminim o mikrofonlar başkalarının hastalığı kapmasına neden oldu. Çok cahilce bir davranış.

– Eğer Gobert kendi aptallığı yüzünden NBA ve hayranlarını Corona’ya maruz bıraktıysa Lig’den atılmalı.

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