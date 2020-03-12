Beşiktaş’tan derbi öncesi taraftara çağrı: ‘Teşekkür ederiz ancak…’

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi, ‘corona virüsü’ tehdidi nedeniyle seyircisiz oynanacak. Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının ardından Beşiktaş taraftarları tesislerde toplanarak takımı Galatasaray maçına uğurlama organizasyonu düzenlemeyi planlıyordu. Ancak Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklama ile bunun yanlış olacağını belirtti ve bu organizasyondan vazgeçilmesini rica etti.

Taraftarlarımıza Önemli Duyuruhttps://t.co/TTBhR3MYDa — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 12, 2020

İşte Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklama;

Taraftarlarımızın sosyal medyada organize olarak, Futbol Takımımızın Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek siyah-beyazlılarımızı Türk Telekom Stadı'na uğurlama hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Öncelikle, her şartta Beşiktaşımıza özveriyle destek olan büyük taraftarımıza içtenlikle teşekkür ederiz.

Ancak;

Bilindiği üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyayı etkisi altına almış bulunmakta; ülkemizde bu salgının önüne geçebilmek için alınan tedbirler arasında spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması yer almaktadır.

Hal böyle iken;

İnsan ve toplum sağlığının hiçbir galibiyet ve şampiyonluktan önemli olmadığı gerçeğinden hareketle büyük taraftarımızdan, söz konusu uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini önemle rica ederiz.

Beşiktaş JK