Başakşehir’in yıldızı Enzo Crivelli Kopenhag maçında sakatlandı!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, evinde Kopenhag Bu zorlu mücadelenin 73. dakikasında turuncu-lacivertlilerin başarılı forveti Crivelli, girdiği bir pozisyonda sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Ayağa kalkamayan Fransız futbolcu, sedyeyle saha kenarına getirildi. Crivelli'nin yerine ise Robinho oyuna dahil oldu.

Maçtan sonra oyuncusu hakkında açıklama yapan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Crivelli’nin şu anda görünen durumu kötü. Arka adelesinde bir yırtık var. Kısa vadade Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarını kaçıracak gibi görünüyor. Sonrasında milli ara var. Umarız sonrasında geri dönebilir ama şu anda kötü duruyor” ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig’de oynadığı 22 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı.

[İHA]

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