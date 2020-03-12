CANLI | Başakşehir-Kopenhag

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Başakşehir ile Kopenhag eşleşmenin ilk ayağında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek. Temsilcimiz Başakşehir bir önceki turda Sporting’i, Kopenhag ise Celtic’i eledi.

Bu maçın rövanşı corona virüsü nedeniyle ertelenmezse 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka’da seyircisiz oynanacak.

KADROLAR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Falk, Santos