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Sözcü

CANLI | Başakşehir-Kopenhag

Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz Başakşehir, Son 16 Turu'nun ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İki takımın da kadroları belli oldu.

20:04 -
Haberler Avrupa Ligi
CANLI | Başakşehir-Kopenhag

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Başakşehir ile Kopenhag eşleşmenin ilk ayağında karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadeleyi İskoç hakem William Collum yönetecek. Temsilcimiz Başakşehir bir önceki turda Sporting’i, Kopenhag ise Celtic’i eledi.

Bu maçın rövanşı corona virüsü nedeniyle ertelenmezse 19 Mart Perşembe günü TSİ 23.00’te Danimarka’da seyircisiz oynanacak.

KADROLAR

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Crivelli, Ba

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Daramy, Falk, Santos

 

Başakşehir kopenhag uefa avrupa ligi
Son güncelleme: 20:42 12.03.2020