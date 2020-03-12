Başakşehir Kopenhag hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir Avrupa Ligi’nde avantaj arıyor…

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Başakşehir, Danimarka’nın güçlü takımlarından Kopenhag’ı evinde ağırlıyor.

Okan Buruk’un teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir’de tek hedef rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor elde etmek. Gelecek sezonlarda Türkiye’den Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne katılacak takımların durumunu etkileyen maç öncesinde futbol severler Başakşehir Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR KOPENHAG HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir Kopenhag maçı 12 Ekim Perşembe, saat 20.55’te başlayacak. Medipol Başakşehir Kopenhag maçı ücretli platform olan beIN SPORT 1’de olacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR KOPENHAG MUHTEMEL 11’LER

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca, Crivelli, Demba Ba.

Kopenhag: Johsson, Varela, Nelsson, Sigurdsson, Bengtsson, Biel, Stage, Zeca, Falk, Kaufmann, N’Doye.