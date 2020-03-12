Alexander Sörloth’un ayağında ödem tespit edildi

Trabzonspor, Süper Lig´in 26´ncı haftasında pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 12.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ile Yeni Malatyaspor maçında oyuna devam edemeyen ve MR´ı çekilecek Alexander Sörloth antrenmanda yer almadı. Sörloth’un ayağındaki ödem nedeniyle MR durumunun yarın belli olacağı ve Başakşehir maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.