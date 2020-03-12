Adebayor’dan insanlık dışı faul!

Ülkemizde Medipol Başakşehir ve Kayserispor’da da forma giymiş olan Togolu yıldız futbolcu Adebayor, son çıktığı maçta herkesi hayrete düşüren bir faul yaptı. Paraguay’ın Olimpia takımında oynayan Adebayor, Defensa Justicia ile oynanan maçta yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada 72. dakika oynanırken rakibinin kafa ile çıktığı topa uçan tekme hareketi ile karşılık veren Adebayor, o dakikada maçı 1-0 önde götüren Olimpia’yı 10 kişi bıraktı. Olimpia maçı 2-1 kazanırken, Adebayor’un yaptığı hareket Paraguay’da eleştirilere neden oldu.

Olimpia’nın gollerini 60. dakikada Carlos Rolon, 80. dakikada ise Montenegro Benitez kaydetti. Defensa Justicia’nın tek golünü ise 90+1’inci dakikada Marcelo Benitez attı.

Rápida adaptación de Adebayor al fútbol sudamericano (?) pic.twitter.com/G4zlfBJCSp — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 12, 2020

Kariyerinde Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham gibi dev takımlar bulunan Adebayor, 2017 yılında bedelsiz olarak geldiği Medipol Başakşehir’de iki yıl oynamıştı. Adebayor, daha sonra yine bedelsiz olarak Kayserispor’a transfer olmuştu. Yarım sezon Kayserispor’da oynadıktan sonra sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Adebayor, Paraguay’a gitmişti.