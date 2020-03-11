Yılmaz Vural maçtan sonra fenalaştı: ‘Bana tuzlu ayran getirin’

TFF 1. Lig’in 27. haftasında oynanan Adana Demirspor – Akhisarspor müsabakasının son anlarında kendini kötü hissettiğini ekibine belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, maçın sonunda fenalık geçirdi.

Yılmaz Vural etrafındakilere, “Bana tuzlu ayran getirin, bir şeyim kalmaz” derken, kendisine getirilen tuzlu ayranı içtikten kendine geldi. Tedbir amaçlı olarak yedek kulübesinin önüne ambulans getirilirken Vural sağlık ekibinin de kontrolü sonrası soyunma odasına götürüldü.

Akhisarspor zorlu deplasmanda sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılırken Süper Lig’e yeniden yükselme hedefinde oldukça kritik bir galibiyet elde etti.

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Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 28’de Cikalleshi, 54’te Onur Ayık ve 88’de Elmar Bjarnason kaydetti. Ev sahibinin sayıları ise 48’de Volkan Şen ve 90+4’te Mehmet Akyüz’den geldi.

Bu sonuçla Akhisarspor puanını 44 yaparak Adana Demirspor’u geçti ve 4. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise haftayı 42 puanla 5. sırada noktaladı.