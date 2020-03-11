Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı saat kaçta? Malatya Trabzon maçı saati ve kanalı…

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor ertelenen maçta bu akşam günü karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maçın merak edilenleri şu şekilde…

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligde 49 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Yeni Malatya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.Maç BeinSports 1 ekranlarında yayınlanacak.

STATÜ GEREĞİ EKSİKLER VAR

Malatya ekibinde kart cezalıları Teenage Lingani Hadebe, İssam Chebake ve Mustafa Akbaş, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Öte yandan maçın ertelendiği tarihten sonra takıma katılan Vidar Örn Kjartansson, Youssouf Ndayishimiye ve Karim Hafes, statü gereği kadroda olamayacak.