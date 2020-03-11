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Sözcü

CANLI | Yeni Malatyaspor Trabzonspor (İlk yarı sona erdi)

Şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, ligin 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'daki yürekleri parçalayan deprem sonrasında ertelenen maçta Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Trabzonspor, 10. dakikada Novak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor, 30. dakikada Sosa'nın serbest vuruştan attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı. Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'un 44. dakikada attığı golle farkı bire indirdi.

18:56 -
Haberler Futbol
CANLI | Yeni Malatyaspor Trabzonspor (İlk yarı sona erdi)

Süper Lig’in 25. haftası geride kalırken, Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, ligin 19. haftasında ertelenen maçta karşı karşıya geliyor.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta yaşanan deprem sonrası karşılaşma TFF tarafından ertelenmişti.

Şampiyonluk yarışı veren 49 puanlı Trabzonspor, 52 puanlı lider Başakşehir’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Aldığı kötü sonuçların ardından tehlike hattına yaklaşan Yeni Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada bulunuyor.

KADROLAR

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Robin Yalçın, Sakıb, Donald, Acquah, Fofana, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce, Arda, Pereira, Hosseini, Abdurrahim, Atakan, Obi Mikel, Bilal, Doğan, Ndiaye

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Son güncelleme: 20:52 11.03.2020