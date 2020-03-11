UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı eşleşmelerin rövanş maçları ile devam ediyor. İki deva maça gözler çevrilirken Liverpool, 1-0’lık mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid’i konuk ediyor. İlk maçta 2-1 mağlup olan Paris Saint-Germain ise Corona virüsü ile ilgili alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz oynanacak maçta Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçlarının canlı anlatımı SKOR’da.

Premier League’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Devler Ligi’nin son galibi, 1 numaralı kupaya erken bir veda etmek istemiyor. Atletico ise avantajını korumanın istiyor. İlk maçı Almanya’da 2-1 kazanan Borussia Dortmund ise Paris’te avantajını koruyup genç kadrosuyla turu geçmek istiyor. PSG’nin hedefi ise her zamanki gibi kupa! Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları canlı izle bağlantıları da haberde yer alıyor.

(0) LIVERPOOL – ATLETICO MADRID (1)

Dk. 1: Maç başladı, 13. saniyede Diego Costa net pozisyonda ağları bulamadı.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

LIVERPOOL: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

ATLETICO MADRID: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Partey, Niguez, Correa, Felix, Costa

(1) PARIS SAINT-GERMAIN – BORUSSIA DORTMUND (2)

Dk. 1: Maç başladı!

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Paredes, Gueye, Sarabia, Di Maria, Neymar, Cavani

BORUSSIA DORTMUND: Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

Avrupa’da Corona virüsü nedeniyle tüm organizasyonlar olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin de geleceğinin nasıl olacağı merak konusu. Paris Saint-Germain’in Borussia Dortmund’u ağırlayacağı maç kapalı kapılar ardında oynanacak. Özellikle İtalyan takımlarının yer alacağı eşleşmelerde durum belirsiz.

Son olarak İtalyan hükümeti tüm ülkeyi karantina alanı ilan ederken İtalya Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerini ve ülke genelinde tüm toplu faaliyetleri en erken 3 Nisan’a kadar askıya almıştı. Almanya’da da benzer bir önlem planının hayata geçeceği konuşuluyor.