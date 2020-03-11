SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları

Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint Germain Borussia Dortmund maçları ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 heyecanı devam ediyor. İki dev maçın canlı anlatımı SKOR'da. Haberde ayrıca Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları canlı izle bağlantıları da yer alıyor.

22:43 -
Haberler Futbol
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu | Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı eşleşmelerin rövanş maçları ile devam ediyor. İki deva maça gözler çevrilirken Liverpool, 1-0’lık mağlubiyetin rövanşında Atletico Madrid’i konuk ediyor. İlk maçta 2-1 mağlup olan Paris Saint-Germain ise Corona virüsü ile ilgili alınan önlemler doğrultusunda seyircisiz oynanacak maçta Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçlarının canlı anlatımı SKOR’da.

Premier League’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Devler Ligi’nin son galibi, 1 numaralı kupaya erken bir veda etmek istemiyor. Atletico ise avantajını korumanın istiyor. İlk maçı Almanya’da 2-1 kazanan Borussia Dortmund ise Paris’te avantajını koruyup genç kadrosuyla turu geçmek istiyor. PSG’nin hedefi ise her zamanki gibi kupa! Liverpool Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain Borussia Dortmund maçları canlı izle bağlantıları da haberde yer alıyor.

(0) LIVERPOOL – ATLETICO MADRID (1)

Dk. 1: Maç başladı, 13. saniyede Diego Costa net pozisyonda ağları bulamadı.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

LIVERPOOL: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

ATLETICO MADRID: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Partey, Niguez, Correa, Felix, Costa

(1) PARIS SAINT-GERMAIN – BORUSSIA DORTMUND (2)

Dk. 1: Maç başladı!

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

PARIS SAINT-GERMAIN: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Paredes, Gueye, Sarabia, Di Maria, Neymar, Cavani

BORUSSIA DORTMUND: Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Witsel, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

Avrupa’da Corona virüsü nedeniyle tüm organizasyonlar olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nin de geleceğinin nasıl olacağı merak konusu. Paris Saint-Germain’in Borussia Dortmund’u ağırlayacağı maç kapalı kapılar ardında oynanacak. Özellikle İtalyan takımlarının yer alacağı eşleşmelerde durum belirsiz.

LIVERPOOL ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

PARIS SAINT GERMAIN BORUSSIA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

Son olarak İtalyan hükümeti tüm ülkeyi karantina alanı ilan ederken İtalya Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerini ve ülke genelinde tüm toplu faaliyetleri en erken 3 Nisan’a kadar askıya almıştı. Almanya’da da benzer bir önlem planının hayata geçeceği konuşuluyor.

Atletico Madrid Borussia Dortmund liverpool Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi
Son güncelleme: 23:01 11.03.2020