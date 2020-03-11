UEFA, Avrupa Ligi’ndeki 2 maçı erteledi

Corona virüsü nedeniyle İtalya ve İspanya arasındaki seyahat engelleri, UEFA Avrupa Ligi’nde Inter-Getafe ve Sevilla-Roma maçlarının ertelenmesine neden oldu. UEFA akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla iki maçında ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

GETAFE İTALYA’YA GİTMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Gün içerisinde Getafe Kulübü Başkanı Angel Torres, Inter deplasmanına gitmeyeceklerini UEFA’nın kendilerini diskalifiye edecek olmalarıyla ilgilenmediklerini belirterek, “Ya erteleyin ya da maça çıkmayız” açıklamasını yapmıştı.

ROMA, İSPANYA’YA GİDEMEDİ

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nun ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Roma, yaptığı açıklamayla İspanya'ya gidemediklerini ve maça çıkamayacaklarını duyurdu.