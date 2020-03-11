Trabzonspor’a sakatlık şoku! Sörloth devam edemedi…

Süper Lig’de 19. haftasının erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor’u konuk etti. Müsabakaya hızlı başlayan bordo-mavililer 30 dakika içinde iki gol bulurken Fırtına’nın golcüsü Alexander Sörloth yaşadığı sakatlıkla korkuttu.

10’da Filip Novak’ın kafası ve 30’da Jose Sosa’nın muhteşem frikik golüyle hızlı bir şekilde öne geçen Trabzonspor’da Sörloth, 38’de sol ayağında yaşadığı problem nedeniyle bir süre tedavi gördü.

40’ta oyundan çıkmak zorunda kalan Sörloth’un yerine Badou Ndiaye oyuna dahil oldu. Bu sezon ligde 19 gol ve 7 asisti bulunan Sörloth’un durumu maçtan sonra kesinleşecek.