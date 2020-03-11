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TFF’den maç öncesi Corona virüsü önlemi! Futbolcular, hakemler ve teknik ekiplere el dezenfeksiyonu

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un Akhisarspor'u konuk ettiği maçtan öcne futbolcu, hakem ve teknik direktörlerin ellerine antiseptik solüsyon sıkıldı. Aynı zamanda Yeni Malatyaspor Trabzonspor ve İstanbulspor Altınordu maçlarında da aynı uygulama gerçekleştirildi.

20:50 -
Haberler Futbol
TFF’den maç öncesi Corona virüsü önlemi! Futbolcular, hakemler ve teknik ekiplere el dezenfeksiyonu

TFF 1. Lig’in 27. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor’u konuk etti. Türkiye’de de görülen Corona virüsü nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı.

Corona virüsüne karşı alınan tedbirler spor müsabakalarına da kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.

Aynı uygulama Süper Lig’de 19. haftanın erteleme maçı olan Yeni Malatyaspor – Trabzonspor maçında ve TFF 1. Lig’deki bir diğer maç olan İstanbulspor – Altınordu karşılaşmasından önce de uygulandı.

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