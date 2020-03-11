SON DAKİKA | Galatasaray’da Henry Onyekuru şoku!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Henry Onyekuru, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan antrenmanda hissettiği ağrılar nedeniyle tedbir amacıyla çalışmayı yarıda bıraktı. Nijeryalı futbolcunun durumunun ciddi olup olmadığı henüz bilinmezken, sarı kırmızılı ekibin konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Ara transferde Monaco’dan kiralanan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

Çalışmanın ardında düz koşu yapan Galatasaraylı futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışmalar yaptı. İdman sırasında Fatih Terim'in oyuncular ile sık sık bir araya gelerek birebir görüşmeler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sakatlığı bulunan Adem Büyük ise antrenmanda yer almdı.

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