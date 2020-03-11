SON DAKİKA | Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarının hakemleri belli oldu!

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçların hakemleri TFF tarafından açıklanırken, haftanın kritik mücadelelerinden Galatasaray-Beşiktaş ve Trabzonspor-Başakşehir maçlarını yönetecek hakem kadroları da belli oldu. 15 Mart saat 16:00’da oynanacak Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçını hakem Fırat Aydınus yönetirken, Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçığolu, Erdem Bayık yapacak. Mücadelenin ‘VAR’ hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Aynı gün saat 19:00’da oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ise hakem Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Dev derbinin ‘VAR’ hakemi ise Ali Palabıyık.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 26. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Mart Cuma

20.00 MKE Ankaragücü – Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa – Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi

14.00 Denizlispor – Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor – Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor – Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar

13.30 Hes Kablo Kayserispor – Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor – Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray – Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi

20.00 Antalyaspor – Sivasspor: Özgür Yankaya

İLK DERBİSİ

Galatasaray – Beşiktaş derbisini yönetecek olan hakem Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbi maçında görev alacak.

Bitigen bu sezon 12 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçında görev aldı. Bitigen son olarak Trabzonspor’un Çaykur Rizespor’u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı. 37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray’ın 6 müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen Beşiktaş’ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.