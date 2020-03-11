Roma, İspanya’ya gidemedi!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak olan Roma, yaptığı açıklamayla İspanya’ya gidemediklerini ve maça çıkamayacaklarını duyurdu.

İtalyan kulübü, resmi Twitter hesaplarından “son dakika” haberi olarak duyurdukları gelişme sonrasında UEFA’dan bilgilendirme beklediğini duyurdu.

İlk önce seyircisiz oynanacağı açıklanan Sevilla-Roma maçı yarın oynanamayacak. Ayrıca İspanya, Avrupa’da corona virüsünün en çok can aldığı ülke olan İtalya’dan gelen tüm uçaklara kapalı olduğunu duyurmuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam LASK Linz-Manchester United, Olympiakos-Wolverhampton, Wolfsburg-Shahktar ve Inter-Getafe maçları seyircisiz oynanacak.

Öte yandan Getafe Kulübü de Inter maçının ertelenmesini eğer aksi bir karar çıkması durumunda da maça çıkmayacaklarını, elenmeyi göz aldıklarını açıkladı.

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