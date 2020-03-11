Roger Schmidt, PSV’ye imza attı

PSV Eindhoven, Roger Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

PV’den yapılan açıklamada, “Roger Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 52 yaşındaki Alman teknik adam, bu sezonun bitmesinin ardından Ernest Faber’in yerine görev alacak. Ernest Faber ise PSV Akademisi’nin başına geçecektir.” denildi.

Met trots presenteren we onze nieuwe hoofdtrainer. #ErIstHier — PSV (@PSV) March 11, 2020

PSV Futbol Direktörü John de Jong, “Roger Schmidt, teknik direktör olarak ilk tercihimizdi. Onunla sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞMELER BASINA YANSIMADI”

Roger Schmidt ise imzasının ardından, “İlk konuşmamızdan bu yana kendimi çok iyi hissediyorum. Kulübü elbette tanıyorum ama spesifik olarak kulüp felsefesinden haberdar değilim. PSV ile ilk konuşmamızdan bu yana aramızda iyi bir ilişki oldu. Uzun dönemde aynı vizyonu ve aynı görevi paylaştığımızı anladık. Bu imzayı atana kadar basına hiçbir haber yansımadı. Bu da aramızdaki güven duygusunu geliştirdi. Aramızdaki bu güven ve inanç, başarı yolunda kritik bir öneme sahip olacak.” ifadelerini kullandı.

“GENÇ YETENEKLERDEN ETKİLENDİM”

Roger Schmidt, PSV’nin genç yeteneklerinden etkilendiğini belirterek, “Ernest Faber’den tüm genç oyuncularla ilgili rapor isteyeceğim. Şu an takım da çok iyi durumda. Onları rahatsız etmek ve bu gidişatı bozmak istemedim.” diyerek sözlerini noktaladı.

Roger Schmidt’in PSV Eindhoven’a Leverkusen’den asistanı olan Jörn Wolf ile birlikte geldiği de duyuruldu.