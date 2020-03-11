PSG Borussia Dortmund maçı saat kaçta hangi kanalda? PSG Dortmund maçı canlı yayın kanalı…

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam PSG, sahasında Borussia Dortmund’u ağırlıyor. Merakla beklenen karşılaşmanın saati ve kanalı araştırılıyor. Şampiyonlar Ligi’nde üst tura çıkmak için hayati önem taşıyan bu maça dair ayrıntılar haberimizde…

PSG DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçı saat 23:00’da başlayacak ve BeinSports1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs futbol müsabakalarını da engellemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris-Saint Germain – Borussia Dortmund arasında çarşamba günü oynanacak olan rövanş mücadelesi, Paris Polis Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre seyircilere kapalı olarak gerçekleştirilecek.