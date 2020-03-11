Mersin Maratonu’na corona virüsü engeli

Ali Ekber ŞEN / SÖZCÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, gece yarısı düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de yeni nesil corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıklamasının ardından, Mersin'de de önlemler artırıldı. Adana’daki Portakal Çiçeği Festivali ve Mersin Maratonu'nun da aralarında bulunduğu 82 uluslararası organizasyon ertelenirken, hastaneler, AVM'ler ve toplu taşıma araçlarında vatandaşların maske kullanımındaki artış dikkati çekmeye başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce “Herkes Koşar Mersin’e” sloganıyla düzenlenen maratonunun hazırlıkları devam ederken, ortaya çıkan hastalık tehlikesi dev spor etkinliğine iptal getirdi.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) “Silver Label” kategorisinde sınıflandırılan maratonda, 42 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometrelik halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışı olmak üzere 4 kategoride düzenlenecekti. Merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda başlayacak ve aynı alanda sonlanacağı açıklanan ve binlerce sporcu ve vatandaşın başvurduğu Mersin Maratonu'nun ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.