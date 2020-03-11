MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-2 Altınordu | İzmir ekibi kabustan uyandı

TFF 1’inci Lig’in 27’nci haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen ve iki haftadır aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaşma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Altınordu, aldığı bu kritik galibiyetle biraz olsun rahatladı.

Zorlu deplasmandan galip dönen Altınordu puanını 30 yaparken 14. sırada yer aldı. Bir maçı eksik İstanbulspor ise 32 puanla 13. sırada kaldı.

İki takım oyuncuları ve maçta görev alan hakemler korona virüse tedbir almak amacıyla maç öncesi dezenfektan sıktılar.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Deniz Turgut, Utku Tunavelioğlu

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 59 Rıdvan Şimşek), Eslem Öztürk (Dk. 68 Uygar Mert Zeybek), Berkay Görmez (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Issah, Ali Dere, Melih Kabasakal, Zafer Şensoy

ALTINORDU: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ali Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Dk. 83 Kahraman Demirtaş), Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Muhammed Mert, Metehan Mimaroğlu, Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 58 Hüseyin Atakan Üner), Kemal Rüzgar (Dk. 73 Hüsamettin Yener)

GOLLER: Dk. 48 Muhammed Mert, Dk. 90+1 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu)

SARI KART: Rıdvan Şimşek (İstanbulspor)