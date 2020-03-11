Llorente, Callejon ve Ospina market kuyruğunda!

‘Corona virüsü’nün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da bütün spor aktiviteleri askıya alınırken halk alışveriş merkezlerine hücum etti. Yiyecek ve temel ihtiyaçları stok yapmak isteyenler arasında Napoli’nin yıldız futbolcuları Fernando Llorente, Jose Callejon ve Daniel Ospina da yer aldı.

İtalya Serie A takımlarından Napoli’nin yıldız futbolcuları Jose Callejon, Fernando Llorente ve Davide Ospina, ‘corona virüsü’ nedeniyle soluğu alışveriş merkezinde aldı.

Corona virüsünün bütün ülkeyi etkisi altına almasının ardından tüm spor aktivitelerinin askıya alındığı İtalya’da insanlar temel ihtiyaçlarını stoklayabilmek için süpermarketlere yığıldı.

Başlangıçta sadece ülkenin kuzey bölgesini etkileyen virüs, zamanla bütün İtalya’ya yayılırken günlük yaşam adeta durma noktasına geldi. Napoli futbolcuları Jose Callejon, Fernando Llorente ve Davide Ospina da ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş merkezinde sıraya girdi.

Yıldız isimler 24 saat hizmet veren “Carrefour of Corso Europa”nın kapısında sırada beklerken fotoğraflandı. Ospina yıllık 1.4 milyon Euro, Llorente 2.5 milyon Euro ve Callejon 3 milyon Euro maaş kazanıyor.

İTALYA’DA ÖLÜ SAYISI 631 OLDU

Ülkede ölü sayısı bir günde 168 yükselerek 631'e ulaştı. Yüzde 36'lık oran ülkede virüsün görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek artışın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

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