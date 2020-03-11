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Sözcü

Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Son şampiyon tur için sahada…

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ile Atletico Madrid karşılaşıyor. Liverpool Atletico Madrid mçaı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusu merak konusu. İlk maçta galip gelen Atletico Madrid, rövanşta son şampiyon Liverpool'a direnecek. İşte detaylar...

15:33 -
Haberler Futbol
Liverpool Atletico Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda? Son şampiyon tur için sahada…

İspanya’nın güçlü ekibi Atletico Madrid’in turnuvanın son şampiyonuna konuk olacağı maça saatler kaldı. Liverpool Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda heyecan başladı ve bu akşam Liverpool Atletico Madrid maçı nefes kesecek. Liverpool A. Madrid maçı saat 23:00’da başlayacak ve BeinSports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DÜNÜN SONUÇLARI

RB Leipzig – 3 Tottenham – 0

Valencia – 3 Atalanta – 4